الأرصاد: كتلة هوائية على مناطق المملكة تستمر حتى اليوم

︎ . أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض المملكة لكتلة هوائية على مختلف المناطق التي ساعدت على تطليف درجات الحرارة. كتلة هوائية تساعد على تلطيف الجو وتابعت: أن الكتلة الهوائية تسبب ف انخفاض درجات الحرارة الصغرى، بالإضافة إلى إثارة رياح سطحية المثيرة للغبار. الأرصاد&: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن الرؤية في 7 مناطق ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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