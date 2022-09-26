خام برنت يتراجع دون 85 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يناير

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر دون مستوى 85 دولارًا وذلك لأول مرة منذ يناير الماضي، ووصلت نسبة التراجع 1.64% أو 1.41 دولار للبرميل بما يعادل 84.74 دولار.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر لتصل إلى 77.48 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل أول خسارة فصلية في أكثر من عامين، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية، وتزايد المخاوف بشأن الركود الذي يهدد الطلب العالمي.

يذكر أن أنظار المستثمرين تتجه في ظل هذا التراجع نحو مجموعة “أوبك+” التي ستعقد اجتماعاً في 5 أكتوبر المقبل، ومن المحتمل أن تدرس خلاله التدخل لوقف انخفاض الأسعار.



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Source akhbaar24

