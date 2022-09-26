لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل| الشروط ورابط التقديم

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أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدد من المجالات – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بجامعة الفيصل

وكشف جامعة الفيصل عن عدة وظائف شاغرة مع تحديد الشروط الواجب توافرها وآلية التقديم للراغبين في الحصول على وظيفة.

المسميات الوظيفية:

كلية إدارة الأعمال:

مشرف برنامج ماجستير إدارة الأعمال. مشرف إدارة التعليم والتطوير التنفيذي.

كلية الهندسة:

وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).

كلية القانون والعلاقات الدولية:

وظائف أكاديمية (القانون). موظف إداري.

كلية الصيدلة:

وظائف أكاديمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).

كلية العلوم والدراسات العامة:

وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).

عمادة السنة التحضيرية:

مدرس لغة – اللغة الإنجليزية.

وظائف غير أكاديمية:

أخصائي إداري. مهندس DevOps. أخصائي الإرشاد وتنمية المهارات. مُحلل أعمال. مُحلل نظم تقنية المعلومات. مدير التعلم والتدريب. مساعد تنفيذي. مسؤول البحث والابتكار. مسؤول القبول والتسجيل.

التخصصات:

إدارة الأعمال. الإدارة المكتبية. الهندسية المعمارية. الهندسة الصناعية. الهندسة الميكانيكية. الهندسة الكهربائية. الأمن السيبراني. الذكاء الاصطناعي. التعلم الآلي. الموارد البشرية. علم النفس. المالية. العلاقات العامة. القانون. الصيدلة الاكلينيكية. الصيدلة الكيميائية. الكيمياء التحليلية. الفيزياء. اللغة الإنجليزية. علوم الحاسب. هندسة الحاسب. هندسة البرمجيات. تقنية المعلومات. إدارة المعلومات. أو ما يعادلها.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

