إعصار الفلبين.. السلطات توجه بمساعدة المتضررين

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سارعت السلطات الفلبينية، الاثنين، لتوزيع المساعدات على آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد أن اجتاح الإعصار نورو العاصمة مانيلا والأقاليم الشمالية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وغمر مناطق بالماء.

واجتاحت رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة جزيرة لوزون الرئيسية في مطلع الأسبوع مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وسوق الأوراق المالية، الاثنين.

وأمر الرئيس فرديناند ماركوس بنقل الإمدادات جوا وتوفير معدات إزالة المخلفات للبلدات الأكثر تضررا.

وقال ماركوس في مؤتمر صحفي مع مسؤولي إدارة الكوارث: “النقطة التي يمكننا عندها التوقف هي عندما يعود غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم بالفعل”، مشيرا إلى أن 74 ألف شخص اضطروا للجوء إلى مراكز الإجلاء بسبب العاصفة.

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Source almnatiq

