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المشتري يصل اليوم لأقرب نقطة من الأرض

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البندري الحربي لـ”متابعات الخليج 365”: لا حد لطموحي

الرياض - محمد الوسيري - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ ، الدكتور عبدالله المسند، أن كوكب المشتري، ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، هذه الأيام. وأضاف “المسند”، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يشرق المشتري مع غروب الشمس تقريباً، ويبقى طول الليل في السماء متلألئاً، وهو في وضع الاستقبال؛ أي تكون الأرض بينه وبين الشمس”.

أقرب نقطة من الأرض

وتابع: “اليوم سيصل المشتري إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963” ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في عام 2129.

ساعات اليوم بالمشتري

وأردف: يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمراً، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية. وتابع المسند “قد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99 %!!، و1% لب صخري بحجم الأرض تقريباً”.  
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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