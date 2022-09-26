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شكرا لقرائتكم المشتري يصل اليوم لأقرب نقطة من الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أن كوكب المشتري، ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، هذه الأيام. وأضاف “المسند”، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يشرق المشتري مع غروب الشمس تقريباً، ويبقى طول الليل في السماء متلألئاً، وهو في وضع الاستقبال؛ أي تكون الأرض بينه وبين الشمس”.