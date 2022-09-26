شكرا لقرائتكم المشتري يصل اليوم لأقرب نقطة من الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أقرب نقطة من الأرض وتابع: “اليوم سيصل المشتري إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963” ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في عام 2129. ساعات اليوم بالمشتري وأردف: يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمراً، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية. وتابع المسند “قد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99 %!!، و1% لب صخري بحجم الأرض تقريباً”. الرياض - محمد الوسيري - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية ، الدكتور عبدالله المسند، أن كوكب المشتري، ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، هذه الأيام. وأضاف “المسند”، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يشرق المشتري مع غروب الشمس تقريباً، ويبقى طول الليل في السماء متلألئاً، وهو في وضع الاستقبال؛ أي تكون الأرض بينه وبين الشمس”.وتابع: “اليوم سيصل المشتري إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963” ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في عام 2129.وأردف: يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمراً، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية. وتابع المسند “قد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99 %!!، و1% لب صخري بحجم الأرض تقريباً”.