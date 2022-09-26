شكرا لقرائتكم أجواء حارة نهاراً وأمطار على المرتفعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقّع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الاثنين، أجواءً حارة نهاراً، ولطيفة تميل للبرودة فجراً على معظم المناطق. كما توقع الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن وغرب الإمارات، كما تهب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاءٍ من الشرقية والوسطى والغربية. توقعات حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-49كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.