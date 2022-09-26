برنت دون 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ بداية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تراجعت أسعار النفط اليوم، ليهبط خام برنت إلى ما دون 85 دولارا لأول مرة منذ بداية 2022. وقال محللون إن من المتوقع أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر بحسب رويترز . وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما اليوم .

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