انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 197 ريال للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأثنين، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 197.73 ريال، 52.73 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 181.25 ريال، 48.33 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 173.01 ريال، 46.14 دولار، بينما وصل عيار 18 إلى 148.30 ريال، 39.55 دولار.