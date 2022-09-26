“المركز الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية . وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع والحناكية والمهد والأكحل والعيص والفقرة واليتمة وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا .

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