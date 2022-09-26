مصرع 25 في غرق عبارة ببنجلادش وفقدان العشرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم أمس الأحد في بنجلادش بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين جراء غرق عبارة مكتظة بالركاب في أسوأ مأساة من نوعها في البلاد في ما يزيد عن عام.

وقال جهور الإسلام مدير إدارة إقليم بانشاجار شمال بنجلادش، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تشمل 12 امرأة وثمانية أطفال.

وقال إنه لا يعرف العدد الدقيق للأشخاص المفقودين لكن الركاب قالوا إن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن الحافلة.

وأضاف أن لجنة تشكلت للتحقيق في الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أن نحو 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بينما تمكن بعض الركاب من السباحة إلى الشاطئ.

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ويموت المئات كل عام في حوادث العبارات في بنجلادش وهي دولة منخفضة تنتشر فيها الممرات المائية الداخلية لكن معايير السلامة هناك متواضعة.

وغرق 26 على الأقل في مايو أيار بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بناقلة رمال مما أدى لغرقه في نهر بادما.

ولقي ما لا يقل عن 34 حتفهم في أبريل نيسان من العام الماضي بعد أن اصطدمت عبارة تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية بسفينة شحن لتغرق في نهر شيتالاكشيا خارج العاصمة داكا.