أول توضيح من الدكتور الخضيري بشأن نصيحته بأكل ” التبن” !

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علّق الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات على التغريدة الذي تم تداولها مؤخرًا عن أكل “التبن” وفوائده الصحية للإنسان.

وقال الخضيري بأول توضيح في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحد المتابعين قيل له “كل تبن” فغضب! فأردت التهوين عليه! فقلت: التبن يعتبر من الألياف النباتية! وشبيه بألياف نباتية كثيرة تحارب الإمساك وتهديء من تهيّج القولون العصبي!”.

وأضاف أنها: “تباع بأسماء أخرى مثل bran, cellulose fibers.وقلت له لا تزعل إذا قال لك كل تبن فهو يبحث عن مصلحتك. التبن الياف”.

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Source almnatiq

