“تقويم التعليم” توضح خطوات تعديل موعد الاختبار الورقي عبر موقع “قياس”

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات تعديل موعد الاختبار الورقي عبر موقع المركز الوطني للقياس، حيث تتيح للمُستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الورقي تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى الموقع.

وبيّنت الهيئة، أن الخطوات تتضمن تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس، واختيار الاختبارات المُسجلة من خلال الصفحة الرئيسية، وتحديد الاختبار الذي يرغب المُستفيد التعديل عليه، والضغط على (تعديل) علماً بأن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة.

ولفتت إلى أن الخطوات تشمل تحديد المدينة ومقر الاختبار والتخصص، وبعدها يتم الاطلاع على إشعار التسجيل، ثم الضغط على التالي، والتأكد من بيانات الاختبار والموافقة على تعديل موعد الاختبار أعلاه، ثم الضغط على التالي وتحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار.





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Source akhbaar24

