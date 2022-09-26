لأنها غنية بالملح.. “الغذاء والدواء” تنصح بالتقليل من تناول تلك الأغذية

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الاختيارات الغذائية تُحدد معدل الاستهلاك للملح يومياً، لذا يجب التقليل من بعض الأطعمة الغنية بالملح في النظام الغذائي.

وأوضحت الهيئة، أن وجود بعض الأغذية عالية المحتوى بالملح في النظام الغذائي يؤدي إلى زيادة استهلاك الملح.

ولفتت إلى أن قائمة تلك الأغذية تتضمن المعكرونة سريعة التحضير والشوربة سريعة التحضير واللحوم المصنعة والبيتزا والأطعمة المعلبة والشطائر.





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Source akhbaar24

