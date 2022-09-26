شكرا لقرائتكم تنبيهات من أمن الطرق لـ3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق العديد من التنبيهات بشأن أحوال جوية غير مستقرة على بعض المناطق. نجران: وأصدر أمن الطرق في تغريدات له تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران في كلٍّ من (بدر الجنوب- ثار- حبونا- خباش- نجران- يدمة)، حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. الشرقية: وكذلك تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (الخفجي- القيصومة- حفر الباطن)، حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ آملًا في أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع. مكة المكرمة: كما أصدر أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (العاصمة المقدسة- الجموم- بحرة- خليص- هدى الشام)، حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارةـ يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.