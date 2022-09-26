-
1/2
-
2/2
شكرا لقرائتكم ضبط مواطن صدم مركبة رسمية وهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة بدون لوحات وصدم مركبة رسمية وهرب من الموقع.
إحالة للنيابة: وأفاد الأمن العام أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية