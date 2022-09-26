اخبار السعوديه

ضبط مواطن صدم مركبة رسمية وهرب

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البندري الحربي لـ”متابعات الخليج 365”: لا حد لطموحي

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة بدون لوحات وصدم مركبة رسمية وهرب من الموقع.

إحالة للنيابة: 

وأفاد الأمن العام أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.  
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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