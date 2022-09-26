شكرا لقرائتكم ضبط مواطن صدم مركبة رسمية وهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة بدون لوحات وصدم مركبة رسمية وهرب من الموقع. إحالة للنيابة: وأفاد الأمن العام أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.