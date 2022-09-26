شكرا لقرائتكم إنشاء موقع إمام بمكتبة رقمية شاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء موقع إمام الإلكتروني. دروس وخطب: وأكد السديس أهمية حصر الدروس العلمية وخطب وتلاوات أئمة الحرمين الشريفين وإتاحتها للمستفيدين عبر تطبيق إمام الإلكتروني، وتمكين الزوار من الوصول إلى كافة الخدمات عبر الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع. مكتبة شاملة: يذكر أن موقع إمام يحوي مكتبة رقمية شاملة، وقناة يوتيوب تضم أرشيفًا لجميع تلاوات وخطب ودروس ومؤلفات أئمة وخطباء الحرمين الشريفين.