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شكرا لقرائتكم السديس يوجه بإنشاء إدارة تنمية إدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء إدارة في الموارد البشرية تحت مسمى إدارة التنمية الإدارية.
توجيه هام:
وأكد السديس على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات واللوائح الإدارية والتنفيذية، وتحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة في خططها لعام (2024) من تطوير لمنظومة خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية
(2030) وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن. يذكر أن إدارة التنمية الإدارية تهدف إلى النهوض بمستوى العمل الإداري، ومكافحة الفساد الإداري، وحث الأفراد على الالتزام بما هو مطلوب منهم لأداء مهامهم بنجاح وإرساء قواعد الشفافية والجودة؛ وذلك لخفض كافة السلبيات التي تتعلق بالعملية الإدارية.