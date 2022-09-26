شكرا لقرائتكم ضبط شخصين بحوزتهما أقراص خاضعة للتداول الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت الإدارة العامة للمجاهدين القبض على مواطنين في المنطقة الشرقية، بحوزتهما (1503) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي و(50) طلقة حية. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. من ناحية أخرى، أعلن حرس الحدود بمنطقة عسير القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و(37800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي. وقبضت دوريات حرس الحدود بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما (11) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(37800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.