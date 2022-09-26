شكرا لقرائتكم سبل: احذروا الرسائل الاحتيالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” عملاءها من التجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية المؤسسة، وتطلب بيانات بنكية شخصية أو ترسل طلبات سداد. سبل تحذر: وشددت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، على أن وسائل تسديد خدماتها يكون من خلال قنواتها الرسمية فقط “تطبيق سبل أونلاين أو الموقع الإلكتروني الرسمي”. طابع تذكاري: وأصدرت مؤسسة البريد السعودي- أمس- طابعًا بريديًّا تذكاريًّا من فئة 3 ريالات وبطاقةً بريدية من فئة 5 ريالات؛ وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الـ92.