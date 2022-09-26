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سبل: احذروا الرسائل الاحتيالية

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البندري الحربي لـ”متابعات الخليج 365”: لا حد لطموحي

الرياض - محمد الوسيري - حذرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” عملاءها من التجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية المؤسسة، وتطلب بيانات بنكية شخصية أو ترسل طلبات سداد.

سبل تحذر: 

وشددت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، على أن وسائل تسديد خدماتها يكون من خلال قنواتها الرسمية فقط “تطبيق سبل أونلاين أو الموقع الإلكتروني الرسمي”.

طابع تذكاري: 

وأصدرت مؤسسة البريد السعودي- أمس- طابعًا بريديًّا تذكاريًّا من فئة 3 ريالات وبطاقةً بريدية من فئة 5 ريالات؛ وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الـ92.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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