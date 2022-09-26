شكرا لقرائتكم إزالة وتطوير أحياء جدة قرار إنساني جريء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

إبراز المشروعات:

الرياض - محمد الوسيري - تشارك أمانة محافظة جدة في معرض مشروعات مـدن متميـزة فـي عـهـد خـادم الحرمين الشريفين 2022م في دورته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.ويهدف المعرض والمنتدى إلى إبراز المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتسليط الضوء على النجاحات المحققة تحت مظلة برامج رؤية المملكة 2030 لتنمية المدن وزيادة كفاءتها وفق معايير برنامج جودة الحياة، أحد برامج الرؤية، وجعل ثلاث مدن سعودية ضمن مؤشر أفضل المدن قابلية للعيش.

أبرز الخدمات:

وأكد أمين محافظة جدة خلال الجلسة الحوارية على “دور الأمانات في تطوير تميز المدن” بأن قرار القيادة بإزالة وتطوير الأحياء العشوائية قرار إنساني وجريء، يهدف إلى توفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم. وأضاف أن جميع الملاك في هذه الأحياء يتم تعويضهم، حيث يتم تعويض من يملك صكًا شرعيًا عن قيمة الأرض والمباني وتعويض من لا يملك صكًّا شرعيًّا عن قيمة انقاض المباني. كما قامت لجنة الأحياء العشوائية بتقديم أكثر من 96 ألف خدمة منـوعة للسكان وتشمل: خدمات نقل الأثاث والسلال الغذائية والدواء وحليب الأطفال.ومن هذه أبرز الخدمات: الإسكان المؤقت والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 21 ألف أسرة بقيمة تجاوزت 435 مليون ريال، واستفاد من الإسكان التنموي الدائم 348 أسرة، وتم توفير 269 فرصة وظيفية.

وأوضح أن تطوير مركز التحكم في أمانة محافظة جدة لإدارة المدينة رقميًّا، يساهم في رفع مستوى الرقابة والتحكم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان. وبين أمين جدة أن تحقيق الاستدامة المالية تعد من أهم مستهدفات الرؤية حيث حققت الأمانة نتائج متقدمة على مستوى الأمانات، وللشراكة مع القطاع الخاص دور أساسي، ولذلك نعمل على تهيئة البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات.

وتستعرض الأمانة خلال جناحها في المعرض أبرز خدماتها ومشاريعها التي تستهدف تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة في المدينة، كمشاريع المرافق العامة وتصريف مياه الأمطار والبنى التحتية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الرقابة جهود الرقابة، واستعراض الفرص الاستثمارية المميزة في محافظة جدة.