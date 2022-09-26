الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى ثورة 26سبتمبر المجيدة

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام فريق دكتور / قاسم لبوزة برقية تهنئة الى الشيخ المناضل / صادق بن امين ابو راس بمناسبة الذكرى الوطنية ال60لثورة 26 سبتمبر الخالدة. فيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المناضل الشيخ /صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

تحية وطنية جمهورية سبتمبرية خالصة وبعد:

يسعدني ان أرفع لكم ومن خلالكم الى الاخوة قيادات وقواعد ومناصري المؤتمر الشعبي العام الاوفياء والى كافة ابناء الشعب اليمني الشرفاء .. أطيب التحايا وأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى ال 60 لثورة 26سبتمبر الخالدة.

وإننا إذ نبعث اليكم بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوبنا .. نجدها الفرصة المناسبة لنحيي أولئك المناضلين الأحرار ثوّار الثورة اليمنية العظمى الـ26 من سبتمبر الذين فجّروها وناضلوا من أجلها وتوحدت فيها مشاعر وبنادق اليمنيين شمالا وجنوبا والتي وجهت بعد آنتصارها الى صدر المحتل البريطاني البغيض واخرجته مذموما مدحورا من جنوب يمننا الغالي.

الاخ رئيس المؤتمر

لقد أحدثت الثورة السبتمبرية تحوّلاً جذريا على جميع الصعد السياسية والا قتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية والعسكرية لشعبنا اليمني المناضل ضد النظام الرجعي البائد والتي كانت الرافعة الوطنية والنضالية لثورة 14 اكتوبر المجيدة وتحقق معها القضاء على الاستبداد والاستعمار.

ودروس تاريخ النضالات الإنسانية تقول لنا اليوم وبكل وضوح بأن الطريق إلى بناء البلدان يبدأ دائما وأبدا بامتلاك القرار الحر والمستقل، وبامتلاك الشجاعة الكافية للمراجعة والتصحيح، وفي ذلك وحده المبدأ الذي يمكننا من خلاله أن نعيد الاعتبار لكل نضالات شعبنا عبر جميع محطاته التاريخية.

الاخ رئيس المؤتمر

إن ابناء اليمن يستحضرون اليوم تلك التجربة العظيمة من الصمود والتحدي وامتلاك ارادة التغيير الحقيقي وحماية الروح الثورية التي حاولت قوى الشر وقتها خنقها في كل مراحل التحول التي مر بها اليمن المعاصر، لكنها فشلت ..وها هي الذكرى ال 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تهل علينا جميعاً وقد مرت خلال العقود الستة من عمرها بمنعطفات تاريخية مهمة لكنها كانت في كل مرة اقوى بعزيمة المناضلين وفي طليعتهم حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وبعزيمة ابناء اليمن الذين آمنوا بفكر الثورة وواحديتها وقيمها الحية في نفوسهم يحدوهم امل التغيير واستحقاقاته وتحقيق اهدافها العظمى.

وختاما ..نسأل المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة عليكم وانتم في خير وصحة وعافية وبلادنا وشعبنا في سلام وأمن واستقرار بجهود كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن وفي ظل ثورتي سبتمبر وأكتوبر وأهدافهما العظيمة.

وكل عام وأنتم وحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن في خير،،

اخوكم /

فريق – دكتور / قاسم محمد لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام