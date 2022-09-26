محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت النيابة العامة أن ‏كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مشددة على أنها تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يهدف نظام الإفلاس إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المقيمين، التصفية الإدارية، التصفية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين”.

كانت هذه تفاصيل خبر “النيابة العامة”: أي تصرف احتيالي قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها يعد جريمة موجبة للتوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.