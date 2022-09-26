4 اختيارات لسلامة نظارتك الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يقع كثيرون في حيرة، عند اختيار عدساتهم الطبية للمرة الأولى، ويواجهون بعالم له تفاصيل متعددة، لم يتعرفوا عليه من قبل، لذا يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة، عند اختيار النظارة الطبية.

ويتم تحديد جودة نظارتك من خلال أنواع العدسات التي تختارها، ومن الأفضل أن تكون عدسة بلاستيكية في المستوى CR-3.

كيف تختار عدسات طبية جيدة

هناك عدة أنواع لطلاء العدسات ممكن الاختيار بينها وهي:

1- طلاء مقاوم للخدش

يحظي بانتشار واسع بين الأشخاص كثيري الحركة، ويحمي العدسات من التعرض للخدش حال سقوطها.

أخبار قد تهمك

مفيد لمن يعملون أمام أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والجوالات، لفترات طويلة،

يقلل من مدى الضوء المنعكس عن سطح عدسة النظارة. قد يوفر أيضًا تحسين التباين لبعض البصريات.

عبارة عن صبغة على العدسة للمساعدة في منع الضوء المرئي من دخول العين، و تتوفر ألوان فاتحة بدرجات ألوان أعمق لكل من النظارات الشمسية والنظارات العادية