عزام صلاح: لايمكن لأي مشروع وطني أن ينجح مالم يكن امتداداً لثورة سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت –

أكد الشيخ عزام صلاح -رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر- أن كل منجز أو مكسب أو مجد تحقق لليمن وشعبه خلال ستين عاماً كان بفضل قيام ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة..

وقال في تصريح لـ»الميثاق«: ثورة سبتمبر حققت من الانجازات المعنوية والمادية ما لاتتسع مجلدات لاستيعابه ولهذا ظل ولايزال أعداء اليمن يحاربونها ويحيكون المؤامرات لتشويهها، في الوقت الذي يزداد أبناء الشعب تمسكاً يها وإيماناً بأهدافها..

وأشار عزام إلى أنه لايمكن لأي مشروع وطني أن ينجح مالم يكن امتداداً للثورة الأم 26 سبتمبر أو معتمداً عليها ومنطلقاً من أهدافها لاستنهاض الهمم وتفجير الطاقات لبناء وطن قوي موحد..

مبيناً أن كل الشعوب الحرة في العالم تقدس ثوراتها التي خلصتها من العبودية والاستبداد والهيمنة الاستعمارية.. ولاتسمح لأحد أن يمس بسوء ثوابتها الوطنية التي تحققت بتضحيات جسيمة وأنهار من الدماء الزكية..

وتابع قائلاً: بالنظر إلى الظروف والأوضاع المأساوية التي كان يرزح تحت أهوالها أبناء الشعب إبان الحكم المستبد والمتخلف يجعل من ثورة الـ26 من سبتمبر ثورة استثنائية في تاريخ الشعب الذي عاش أبشع صور القهر والظلم والتخلف والمرض والفقر والعزلة..

وأضاف رئيس برلمانية المؤتمر: لم يقتصر تحقيق ثورة سبتمبر على التخلص من الحكم المستبد بل حملت الثورة رؤى استراتيجية لخصتها في أهدافها الستة لبناء دولة موحدة حديثة تنبذ سياسة الفرقة والتشظي ودعوات العنصرية والمذهبية والسلالية والمناطقية وكل النعرات التي يستخدمها أعداء اليمن لضرب ثورته ووحدته وسيادته..

منوهاً إلى أن أعداء اليمن وأصحاب المشاريع الصغيرة لم يستفيدوا من دروس الثورة اليمنية ولم يفهموا إرادة الشعب اليمني الحر الذي حسم أمره في الـ26 من سبتمبر 1962م ومضى قُدُماً في طريق الحرية والعزة والكرامة نحو بناء دولته الحديثة الموحدة، وهو اليوم يقدم قوافل من الشهداء للحفاظ على انجازات ومكاسب الثورة المجيدة.

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