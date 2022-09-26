“أبشر” ترد على أبرز الاستفسارات حول كيفية إسقاط المركبة.. وكيف يتم تعديل المؤهل بالمنصة

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ردت منصة “أبشر” على أبرز الاستفسارات الخاصة بخدمة إسقاط المركبة من خلال المنصة، وكذلك كيفية إجراء تعديل للمؤهل الدراسي.

وأوضحت المنصة، أنه يتم إجراء إسقاط المركبات بعد إعطاء رمز التحقيق إلى منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المُعتمدة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن إسقاط مركبة دون لوحات لم يتم الإبلاغ عن فقدانها ويتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة.

ولفتت إلى أنه لا يمكن التسجيل في المنصة لشخصين برقم جوال واحد، موضحاً أن التقارير التي يمكن طباعتها من خلال “أبشر” تتضمن تقرير بيانات أفراد الأسرة وتقرير المركبات وتقرير المخالفات المرورية وتقرير العمالة المنزلية.

وأشارت إلى أنه يجرى تعديل المؤهل الدراسي من خلال المنصة عبر الدخول إلى منصة أبشر ومن ثم الدخول على خدمات من تبويب خدماتي وبعدها الأحوال المدنية وطلب جديد وخدمات السجل المدني، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي تعديل المؤهل الدراسي وإرفاق المستندات المطلوبة.





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Source akhbaar24

