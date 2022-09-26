مضيف يحذر المسافرين من ارتكاب هذه الأشياء على متن الطائرة

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كشف مضيف طيران عن أشياء لا يجب فعلها مطلقا على متن الطائرة، وذلك في مقطع فيديو على “تيك توك”.

وشارك Tommy Cimato، من ولاية أريزونا الأميركية، مقطع فيديو تفاعل معه مئات الآلاف وقال إنه:

– يجب على الركاب ألا يرتدوا سراويل قصيرة ويضعوا رؤوسهم على النافذة.

– كما يجب أن يشربوا ما لا يقل عن 470 مل من الماء في كل رحلة.

المرحاض والنافذة

ونصح المسافرين بعدم لمس زر أو ذراع تدفق المرحاض واستخدام منديل لذلك لأنه غير صحي بشكل لا يصدق، وفق صحيفة Daily Mail.

وذكّرهم بشرب الماء أثناء السفر، خاصة في الرحلات الطويلة، قائلاً: حافظ على رطوبتك. يجب أن يكون لديك حوالي 16 أونصة “470 مل” لكل رحلة تقوم بها.

وشدد على أنه لا يجب أبداً الاتكاء على النافذة، مضيفا: “أنت لا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم أو أشياء أخرى على جميع أنحاء النافذة”.

نصيحة بعدم ارتداء السراويل القصيرة

كما نصح بعدم ارتداء السراويل القصيرة على متن الطائرة، معتبراً أنه “إذا كنت ترتدي بنطالاً، فستقل الجراثيم”.

وأضاف أنه يجب ألا يشعر الركاب أبداً بالخوف من السماح للمضيف بمعرفة ما إذا كانوا يشعرون بالمرض.

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Source almnatiq

