“سكني”: 4 خطوات للاستفادة من باقات الدعم السكني

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المناطق_متابعات
أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات الاستفادة من باقات الدعم السكني المخصصة للمُستفيدين.
وبيّن البرنامج، أن الخطوات تتضمن التسجيل في برنامج “سكني”، والتقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة، ثم تحديد الممول، وبعدها يتم التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.
ولفت إلى أنه سيواصل تقديم الدعم من خلال التمويل المدعوم، كما أنه سيتم الإعلان من خلال منصات “سكني” الرسمية في حال إتاحة أي تسهيلات إضافية.
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Source almnatiq
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