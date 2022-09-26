شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يقترب من العودة إلى المنتخب المغربي لهذا السبب.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر النجم المغربي عبد الرازق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في إثارة الجدل بالشارع الرياضي العربي خلال الفترة الجارية، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب عودته إلى صفوف المنتخب المغربي، بعد إعلان رحيله بشكل نهائي عن أسود الأطلس سابقًا.

تفاصيل رحيل حمدالله عن المنتخب المغربي

مهاجم الاتحاد الذي يبتعد عن صفوف المنتخب المغربي بسبب دخوله في خلافات حادة مع نجوم المغرب في معسكر أمم إفريقيا 2019، بعدما دخل في خلاف مع عدد من اللاعبين بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء في إحدى المباريات الودية.

نصيحة تقرب حمد الله من المغرب.. تعرف عليها

كشفت العديد من الأنباء عن دخول حمد الله في مناوشات مع المدير الفني وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، رغبة في الانضمام إلى قائمة منتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022.

وأوضح مدرب المغرب سابقًا أنه تحدث مع حمدالله، ويتفهم موقفه وهو كذلك، حيث لم ينضم اللاعب إلى اهتمامات الركراكي بسبب توقفه عن المباريات بخلاف قضيته مع النصر السعودي "التسجيلات"

ووجه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد نصيحة لـ وليد الركراكي، في تصريحات نقلتها "إنفو سبورت" المغربية، إلى وجوب استدعاء المنتخب المغربي لـ حمدالله وذلك، خاصة في ظل الهجوم المتواضع لأسود الأطلس والذي كان واضحًا في المباريات الودية الماضية.