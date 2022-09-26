شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الاتحاد يواجه نادٍ "إنجليزي" في نوفمبر القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى مواجهة نادي اتحاد جدة السعودي لـ نادٍ إنجليزي في شهر نوفمبر القادم، في فترة التوقف الدولي بسبب منافسات كأس العالم قطر 2022.

الاتحاد يواجه هذا النادي الإنجليزي في نوفمبر القادم

ووفقًا لما أشار إليه الإعلامي محمد البركاتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا بمنصة" تويتر"، فإن الاتحاد يخوض مباراة ودية أمام شيفيلد يونايتد، الذي يلعب حاليًا في دوري "الشامبيونشيب" الإنجليزي.

مكان إقامة مباراة الاتحاد وشيفيلد يونايتد الإنجليزي

من المقرر أن يُلعب اللقاء الودي بين الطرفين في مدينة جدة، بعدما طلب النادي الإنجليزي ملاقاة الاتحاد، في فترة توقف منافسات كرة القدم في نوفمبر بسبب مونديال العالم.

كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وفي سياق آخر.. من المرتقب أن يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك مساء الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في كلاسيكو نارٍ بين الطرفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة التي تجمع بين النصر والاتحاد في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير ذكره يقع الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يتتبعه النصر في الرابع برصيد 9 نقاط فقط لا غير.