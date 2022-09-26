إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الغاشم في القدس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الغاشم في مدينة القدس المحتلة بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن مواجهات اندلعت في بلدة /سلوان/ أطلق خلالها جيش الاحتلال الغاشم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق واحتراق منزل فلسطيني.

وفي مدينة القدس المحتلة أيضاً، اندلعت مواجهات أخرى في بلدة الطور شرقي المدينة، أطلق خلالها جيش الاحتلال الغاشم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، بشكل عشوائي، مما أدى لاندلاع حريق في المكان.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، تخللها اقتحام لعدة محلات فلسطينية في البلدة.

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