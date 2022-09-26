الإمارات توقع اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز المسال والديزل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اتفقت دولة ألمانيا مع الإمارات العربية المتحدة، على تزويد البلد الخليجي الدولة الأوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023.

وشهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار أولاف شولتس، مراسم توقيع الاتفاقية التي تنم عن “شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي”.

وأبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بموجب الاتفاقية، عقداً لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة “آر دبليو إي ايه جي” الألمانية، حيث تعمل الشركة الإماراتية من خلالها على تخصيص شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

وتقوم الشركة الإماراتية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022؛ لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.