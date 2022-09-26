الدوري الممتاز للسيدات.. رحلة جديدة نحو مستقبل الكرة السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكمل نادي الاتحاد استحواذه، رسميًا على نادي نسور جدة -أحد أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات لموسم 2022-2023-، ليكون ثالث الأندية الرياضية الرسمية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات بعد ناديي الهلال والنصر.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات في 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 فرق، وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقًا)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقًا)، اليمامة، نسور جدة (الاتحاد حاليًا)، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).
واعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا، وهي الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقاً)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء، والتي سيتم توزيعها على ثلاث مناطق، على أن ينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقياً) بإجمالي (51 مباراة).
وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي، والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز، والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا ماليًا لأندية الدوري الممتاز، حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.
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