تعرف على أكبر حقول النفط بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تحتل المملكة المكانة الأكبر في مورد النفط، حيث تمتلك أكبر الحقول النفطية، وهي الأعلى إنتاجا في العالم، فيما تحتضن المنطقة العربية، خصوصًا دول الخليج، أكبر الحقول، من إجمالي 4 آلاف حقل، تنتج يوميا حوالي 83.3 مليون برميل

حقل الغوار بالأحساء

وأهم حقول النفط في المملكة، “حقل الغوار”، أهم حقل نفط في المملكة، الذي ينتج -وحده- الكمية الأكبر من مستخرجات المملكة من البترول.

وتبلغ مساحته حوالي 256 كم متر مربع، وقد تم اكتشافه عاد 1948، بمسافة تبعد عن الجهة الشرقية من مدينة الظهران بحوالي 100 كم. وبدأ حقل الغوار الإنتاج الفعلي للنفط عام 1951، ويصل انتاجه اليومي لما يقارب 5 مليون برميل.

2- حقل السفانية

يعتبر من أهم حقول النفط في المملكة أيضًا، حيث تبلغ مساحة الحقل ما يقارب 750 كم مربع، ويعتبر أكبر حقل نفط بحري في المملكة، تم اكتشافه في عام 1951، وتم إنتاج النفط فيه لأول مرة، عام 1057، وينتج الحقل يوميًا ما يقارب 1.2 مليون برميل.

أخبار قد تهمك

3- حقل خريص

بمدينة الأحساء، وتم اكتشافه عام 1957، وتوقف تشغيله مدة طويلة، إلى أن صدر القرار بإعادته، في عام 2005 ، بعد أن زادت حاجة العالم، واستهلاكه السنوي للبترول، وبدأ عملية الإنتاج مجددًا في عام 2009.

ويصل الاحتياطي النفطي لحقل خريص 27 مليون برميل، وإنتاجه اليومي يصل إلى 1.2 برميل فقط، الأمر الذي جعل البعض لا يدخله في تصنيف أهم حقول البترول في المملكة، وتبلغ مساحة الحقل حوالي 1200 كم مربع.

4- حقل الشيبة

ويقع على بعد 40 كم من الجزء الشمالي من صحراء الربع الخالي، ويقدر احتياطي هذا الحقل ب 25 تريليون متر مربع من الغاز الطبيعي، و15 بليون برميل من الزيت الخام، وبدأ العمل على تشغيل الحقل، وإنتاج النفط عام 1998.

5- حقل بقيق

ويقع في مدينة الدمام، واكتشف الحقل عام 1940، وينتج كميات كبيرة تعادل 210 مليون قدم مكعب من الغاز، 7 ملايين برميل من الزيت الخام، و200 ألف من الغاز الطبيعي.