الكشف عن حقيقة فيديو متداول لجريمة في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها “تويتر”، مقطع فيديو لمحاولة شخص يحمل سلاحًا أبيض، خطف حدثين وسط أحد الأحياء.وقع قبل 5 سنوات
وجرى تداول المقطع بشكل واسع بين مستخدمي “تويتر” ومنصات السوشيال ميديا، في حين بحثت إحدى الصحف بالمملكة عن الواقعة وكشفت حقيقتها.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياض” فقد كشفت حقيقة المقطع المتداول، والذي كان قبل حوالي خمس سنوات، وتحديدًا في ربيع الأول من شهر 1439هـ.
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وتابعت: “حيث تم مباشرة الحادثة من قبل شرطة منطقة الرياض والقبض على الجناة ، وهم ثلاثة أشخاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.
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وتنتشر عبر منصات السوشيال ميديا، “تويتر”، و”فيسبوك” و”يوتيوب”، وغيرها، مقاطع فيديو بين الحين والآخر، بعضها يكون قديما أو تمثيليا، وذلك بحثا عن الانتشار وسهولة الوصول للمستخدمين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.