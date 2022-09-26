«الفائدة».. تدفع أسهم 15 شركة لكسر قاعها التاريخي

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسهم 15 شركة خلال تداولاتها أمس (الأحد) أدنى مستوى تاريخي لها، في أول الجلسات بعد قرار الفيدرالي مواصلة رفع الفائدة، وهو ما انعكس سلباً على أسواق المال.

ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن أسهم 8 شركات مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» سجلت أدنى مستوى تاريخي، ممثلة في شركات «مجموعة الحكير بسعر 9.7 ريال، وساكو بسعر 32.6 ريال، وبن داود بـ66 ريالاً، ونقي للمياه لامس 69 ريالاً، وأملاك بسعر 16.12 ريال، والنايفات بقيمة 23 ريالاً، مع تسجيل سهم ميدغلف مستوى 10 ريالات، وسلامة بسعر 15.52 ريال».

أما في ما يختص بمؤشر سوق الأسهم الموازية «نمو»، فقد سجلت 7 شركات أدنى سعر تاريخي لها ممثلة في شركات «الوسائل الصناعية بسعر 18.5 ريال، وتدوير بسعر 48 ريالاً، وشركة برغرايززر بـ95 ريالاً، وأكاديمية التعلم بـ42 ريالاً، وطيبة التي لامست 39.9 ريال، ونت وركرس بـ53 ريالاً، وجاز بـ67 ريالاً». وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس (الأحد)، على تراجع بنسبة 2.6 %، مغلقاً عند 11161 نقطة (- 300 نقطة)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ شهرين ونصف، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم منذ بداية الشهر الجاري (سبتمبر) بما يعادل 1100 نقطة وبنسبة 9.1%، ويأتي هبوط السوق السعودية بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية، خصوصاً الأمريكية، وتراجع أسعار النفط عطلة الأسبوع، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الركود الاقتصادي العالمي وتداعيات رفع الفائدة.