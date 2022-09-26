السعوديه وديع ووهيب يودعان «العزوبية»

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد صالح مرزوق بزفاف نجليه وديع ووهيب إلى ابنتي شكري عمر باقيس ومجدي صالح مرزوق، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريسان عن بالغ سرورهما بتوديعهما حياة العزوبية، سائلين الله التوفيق والسعادة.

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