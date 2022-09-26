“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن الرؤية في 7 مناطق

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المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض وعسير والشرقية ونجران والقصيم والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والبطحاء والعديد وسلوى وعردة والأحساء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص والنعيرية وقرية العليا، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على النعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم وساجر والأفلاج والسليل والهدار وليلى ووادي الدواسر والدرعية والدلم والدوادمي والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وحريميلاء وضرماء ومرات، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على عفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على السيل الكبير والطائف وعشيرة والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام والكامل ورهاط ومدركة وثول وجدة ورابغ وعسفان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والفقرة والمدينة المنورة واليتمة وبدر ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

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Source almnatiq

