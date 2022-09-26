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تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها “تويتر”، مقطع فيديو لمحاولة شخص يحمل سلاحًا أبيض، خطف حدثين وسط أحد الأحياء.
وقع قبل 5 سنوات
وجرى تداول المقطع بشكل واسع بين مستخدمي “تويتر” ومنصات السوشيال ميديا، في حين بحثت إحدى الصحف بالمملكة عن الواقعة وكشفت حقيقتها.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياض” فقد كشفت حقيقة المقطع المتداول، والذي كان قبل حوالي خمس سنوات، وتحديدًا في ربيع الأول من شهر 1439هـ.
وتابعت: “حيث تم مباشرة الحادثة من قبل شرطة منطقة الرياض والقبض على الجناة ، وهم ثلاثة أشخاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.
مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا
وتنتشر عبر منصات السوشيال ميديا، “تويتر”، و”فيسبوك” و”يوتيوب”، وغيرها، مقاطع فيديو بين الحين والآخر، بعضها يكون قديما أو تمثيليا، وذلك بحثا عن الانتشار وسهولة الوصول للمستخدمين.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة فيديو متداول لجريمة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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