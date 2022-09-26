برئاسة المملكة.. وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول الخليج يبحثون تعزيز التعاون (صور)

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بحث وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثامن عشر بمدينة الرياض برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية.
وركزت المباحثات التي شارك فيها وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العـام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، على استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية.
وناقش الاجتماع منهجية تنفيذ الاستراتيجية للمرحلة الأولى 2022م، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، بالإضافة إلى المواضيع العديدة ذات العلاقة بالتعاون المشترك والمقدمة من الدول الأعضاء.
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Source akhbaar24
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