︎
.
المناطق_متابعات
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يقود مركبة ويصدم مركبة رسمية قبل أن يهرب من الموقع.
وأوضحت شرطة العاصمة المقدسة، أنه جرى إيقاف قائد المركبة التي لم تكن تحمل لوحات، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “شرطة مكة” تقبض على شخص صدم مركبة رسمية قبل أن يهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.