“شرطة مكة” تقبض على شخص صدم مركبة رسمية قبل أن يهرب

︎

.

المناطق_متابعات

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يقود مركبة ويصدم مركبة رسمية قبل أن يهرب من الموقع.

وأوضحت شرطة العاصمة المقدسة، أنه جرى إيقاف قائد المركبة التي لم تكن تحمل لوحات، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

