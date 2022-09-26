نائب رئيس الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

︎

.



كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، تيسير الجاسم، كواليس التعاقد الرسمي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادو الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، خلفًا ليوسف عنبر، الذي يقود الفريق مؤقتًا بعد رحيل الأوروجواياني روبرت سيبولدي.

وقال “الجاسم” في تصريحات لبرنامج “جمهور التالتة”، المذاع على قناة “أون تايم سبورتس 2” المصرية: “التعاقد مع موسيماني جاء بعد دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين”.

وأضاف: “رأينا أنه الأصلح لتولي المسؤولية، وفقا للإنجازات التي حققها مع الأهلي المصري، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس العالم للأندية”.

وأضاف نائب رئيس الأهلي: “مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد، وتجديد التعاقد ليس مشروطا، حيث سيكون وفقا لما تراه إدارة النادي من خلال نتائج المدرب مع الفريق الفترة المقبلة”.

وتابع: “قيمة الأهلي السعودي كبيرة جدا، وكان يجب التعاقد مع مدرب يضاهي هذه القيمة، ونحن متحمسون لهذه التجربة.. تفاوضنا مع موسيماني منذ 3 أسابيع، وحصل على مهلة لمدة 3 أيام، قام خلالها بدراسة تاريخ النادي ومعرفة قيمته، ومدى أهمية عودته من جديد للدوري السعودي للمحترفين”.

وأشار الجاسم: “جهاز موسيماني سيكون نفس جهازه، الذي كان معه في النادي الأهلي المصري”. مؤكدا: “هبوط الأهلى كان صدمة للشارع السعودي، ونسعى للعودة إلى دورى المحترفين سريعا على يد موسيماني”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

