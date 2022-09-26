شقيق الشهيد فهد الكليب لـ “أخبار 24”: السائق الذي دهس شقيقي موقوف والتنازل سابق لأوانه

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قال توفيق الكليب، شقيق الشهيد فهد الكليب، إن الأجهزة الأمنية أوقفت السائق الذي تسبب بدهس شقيقه خلال أداء عمله في قطاع الدوريات الأمنية في اليوم الوطني الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا معه حسب ما تم إبلاغهم به.

وأوضح توفيق لـ “أخبار 24“، أن الأجهزة الأمنية والعدلية ستأخذ مجراها في قضية السائق الذي تسبب بحـادث الدهس الذي وقع بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، وأن إجراءات التنازل في القضية سابقة لأوانها.

وأضاف أن شقيقه فهد كان يمارس مهام عمله في الدوريات الأمنية، وقام بإيصال أولاده وزوجته إلى منزل أهلها قبل بدء عمله، مبينًا أنه كان على تواصل مع شقيقه على أن يلتقي معه بعد انتهاء عمله، لكن حـادثة الدهس حالت دون ذلك.

وبيّن أن شقيقه قبل انتهاء عمله بنصف ساعة، ساعد امرأة كانت تريد أن تعبر الشارع الرئيسي في طريقها إلى بوابة المنتزه، وحين عودته إلى سيارة الدورية التي يستقلها، دهسته سيارة كان يقودها شاب متهور بسرعة جنونية.

ونوه إلى أنه تلقى اتصالاً بأن شقيقه فهد تعرض لحـادث مروري فقط دون ذكر التفاصيل، لكنه تلقى نبأ وفاته وهو في طريقه إلى المستشفى.

يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قد وجّه بتسمية أحد شوارع المحافظة باسم الشهيد وكيل رقيب فهد بن سالم الكليب، والذي أقيمت الصلاة عليه أمس (الأحد)، وقدم تعازيه لذوي الفقيد في اتصال هاتفي.



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Source akhbaar24

