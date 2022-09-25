شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق وتفاصيل مثيرة في عقد الجنوب إفريقي مع الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة السعودي في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، عن مفاجأة من العيار الثقيل بالتوقيع مع بيتسو موسيماني لقيادة تدريب الراقي خلال الفترة المقبلة، ليعاون الراقي عبر العودة إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

وهبط أهلي جدة من صفوف الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الماضية 2021/2022، بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى منافسات الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي يخالف التوقعات بعد التوقيع مع موسيماني

واستقرت إدارة الراقي على تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق بعد أن توصل إلى اتفاق مع المدرب الجنوب إفريقي قيادة الفريق لمدة موسم واحد فقط، ليخالف جميع التوقعات، والتي أشارت إلى اقتراب الأهلي من تعيين لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد مدربًا للفريق.

وتذبذب الاتفاق بين إدارة الأهلي المستجدة وسييرا بسبب رفضه التوقيع لمدة موسم واحد فقط مع الراقي، حيث رغب مدرب العميد السابق عقد لا يقل عن موسمين، وفقًا لما أشارت إليه التقارير الصحفية سابقًا.

تفاصيل عقد موسيماني مع أهلي جدة

بيتسو موسيماني يحصل على راتب شهري قدره 66 الف دولار شهريًا، حيث يحصل على راتب قدره 800 الف دولار سنويًا، ويأتي ذلك ثلث قيمة عقده مع الأهلي المصري فقط، حيث كان يحصل معه على 180 الف دولار شهريًا.

ورحل موسيماني عن تدريب وصيف القارة الإفريقية السمراء بعد النتائج المخيبة التي حلت على الفريق خلال فترة قيادته الأخيرة، أبرزها الخسارة في نهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو 2022/2023

من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على جدة في ديربي من العيار الثقيل، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى، والتي تنطلق في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر يقع فى الأهلي السعودي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، برصيد 8 نقاط، بعد انتصارين وهزيمة وتعادلين.