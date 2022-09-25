الصحة السورية تعلن عن إحصائية محدثة لإصابات الكوليرا المثبتة في البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة السورية يوم السبت أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع في البلاد بلغ 338 حالة، فيما توفي 29 شخصا بالمرض.

وأوضح مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور زهير السهوي في تصريح لوكالة سانا، أن الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، ودمشق 4 إصابات.

ولفت إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.

وكشف الدكتور السهوي أن الإصابتين الجديدتين في محافظة دمشق، إحداهما لشخص قادم من محافظة دير الزور، والآخر من الحسكة، مشيرا إلى أن الإصابتين القديمتين تم تخريجهما من المشفى، وهما بصحة جيدة ومستقرة.

وشدد مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة على أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة، لأن معظم الوفيات تكون ناتجة عن التأخر في طلب الرعاية الطبية، أو للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة.

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وبين الدكتور السهوي أهمية الوقاية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وشرب المياه من مصدر آمن.

وصرح بأنه إذا تعذر إيجاد المياه الصالحة للشرب يمكن غليها لمدة دقيقتين، ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام، وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر، أو يشك بسلامته.