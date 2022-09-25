محمد بن مسعود - الدمام - قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول ما يتردد كثيراً في وسائل التواصل الاجتماعية بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.
وأوضح المجلس، أنه في حال كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الـدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء «شائعة»، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.
وأشار إلى أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مجلس الصحة الخليجي يحذر من التوقف عن اخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية ويوضح السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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