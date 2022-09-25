رئيس المجلس الرئاسي اليمني: المليشيات الحوثية لن تنتصر في نهاية المطاف

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المناطق ـ أحمد حماد

أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر ، أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة.

وأشار في خطابه، إلى أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف، بل كانت من أجل الحياة والكرامة، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر.

وقال: “لم تكن الهدنة إذا هي الغاية وإنما استجابة إلى نداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة المليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام، ومحاولة منها لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد، ولكني أؤكد لكم أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة”.

وأكد الرئيس العليمي، أن عدن أتثبت يوماً بعد يوم وتجربة بعد أخرى، أنها قاعدة للحرية والنصر، وملاذنا جميعاً لاستعادة التعاف، واستئناف الخطى، وأن قلب هذه المدينة لا يخطئ أبدا بأن اليمن سيكون لجميع أبنائه دون إقصاء أو تهميش، مشيراً إلى أن عدن التي فتحت أبوابها لقادة الحركة الوطنية في الشمال هي نفسها التي تحولت اليوم إلى قلعة للصمود، وقاعدة للانطلاق نحو صنعاء، وها نحن ما لبثنا أن وفدنا إليها استقواء بها، ورجالها المخلصين.

وقال “نحن اليوم أفضل مما كنا عليه غداة انقلاب المليشيات الحوثية واستيلائهم على مؤسسات الدولة، وسنكون أفضل وأقوى في العام التالي.. وحتى وإن طوقت المليشيات مجددا بعض المدن والقرى، لكنها لن تفوز بقلوب اليمنيات، واليمنيين، ولن تنتصر في نهاية المطاف”.

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Source almnatiq

