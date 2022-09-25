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ستكون ضمن الـ10 الأفضل.. وزير “السياحة”: المشروعات الجديدة مثل نيوم والقدية ستغير شكل السياحة بالمملكة
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة ستشهد شكلًا مختلفًا من السياحة بعد الانتهاء من المشاريع الجديدة.
وأوضح، خلال إحدى الجلسات بمعرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين”، أنه سيتم دعم السياحة بالمملكة بميزات تنافسية عن جوارها الإقليمي، مشيرًا إلى أن مدن المملكة تحقق أرقامًا سياحية قياسية.
وأضاف أن سوق السياحة في المملكة حقق أكثر من 65 مليون زيارة داخلية في 2022، كما تجاوز الإنفاق الحكومي 80 مليار ريال.
وأشار الخطيب إلى أن المنتجات السياحية الجديدة ستغير خارطة السياحة الدولية، ما سيجعل المملكة ضمن أهم 10 وجهات سياحية بحلول عام 2025، وذلك بدعم من المشروعات الحكومية والخاصة العملاقة في هذا القطاع، مثل مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية الترفيهي، وبوابة الدرعية التاريخية، وتطوير السودة بعسير ومناطق الجذب الحالية، فضلًا عن سهولة الوصول والجودة.
وأشار إلى أن هذه الميزات مكَّنت من مضاعفة الرحلات 3 أضعاف مقارنة بعام 2019.
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Source akhbaar24
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