“التعاون” يسقط أمام “الجبلين” قبل مواجهة الهلال في دوري روشن (صور)

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في فخ الخسارة أمام نظيره الجبلين -الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى- بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، وديا، خلال فترة التوقف الدولي.
وجاءت خسارة فريق التعاون، قبل مباراته أمام نظيره الهلال، والتي تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.
وسجل هدف المباراة لصالح الجبلين، اللاعب فيصل الجهني عند الدقيقة 43، ولم يتمكن فريق التعاون من العودة إلى المباراة، لتنتهي بخسارته استعدادا لمواجهة الهلال في الدوري.
وبدأ المدير الفني للتعاون، المدرب البرازيلي شاموسكا، المباراة بتشكيل مكون من راغد النجار، محمد الغامدي، زياد الصحفي، فارس بريك، فيصل درويش، عبد القادر بيول، علي الزهراني، يعقوب الحسن، حسن العمري، نواف الرشودي، ريان الجهني.
وفي الشوط الثاني دفع المدرب بقائمة ضمت كلا من مايلسون، عبدالملك العييري، نالدو، حسن كادش، سعد بالعبيد، اشرف المهديوي، فلافيو، ميدران، فهد الرشيدي، سميحان النابت، عبدالله رديف.
يذكر أن فريق التعاون يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري أندية روشن، برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادلين.
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Source akhbaar24
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