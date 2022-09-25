عام / المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يواصل فعاليات جلساته

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القاهرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسواصل المؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد حالياً في القاهرة، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بانعقاد عدد من الجلسات العلمية التي شارك فيها أكثر من 24 متحدثاً.وناقشت الجلسات العديد من الموضوعات والقضايا حول المدخل الفقهي المعاصر لمواجهة مستجدات التعدي على البيئة في التشريع الإسلامي، والاجتهاد المؤسسي في مسألة التعامل بالعملات الافتراضية، فضلاً عن استعراض نماذج عصرية في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها.وأكد المشاركون في الجلسات أهمية الاجتهاد المؤسسي في المستجدات المعاصرة بما يسهم في إرساء الأمن والسلم المجتمعي وفق التصور الإسلامي الصحيح، في عصرٍ تتسارع فيه التطورات التي يتطلب معالجتها.وشدد المشاركون في الجلسات على ضرورة اتحاد الدول العربية والإسلامية، وعمل سياسة نقدية موحدة لعدم حدوث انهيار اقتصادي عند انتشار العملات الافتراضية.//انتهى//23:07ت م0189

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