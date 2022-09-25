متحف للتراث بجمعية الإعلام الرقمي



عبر محمد بن فهد آل الحارث رئيس جمعية الإعلام الرقمي عن مشاعره بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 للمملكة فقال أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب الوفي مع قيادته بمناسبة هذا اليوم العزيز والغالي على قلوبنا اليوم الوطني الـ92. في هذا اليوم الوطني نؤكد أن دوت الخليج هو جوهرة نفيسة غالية، ترابه مسك وهواؤه عليل ومياهه شهد وأشجاره قنون دانية ونخيله جنان، وغيرها الكثير من الأمور التي تؤكد أهمية هذا دوت الخليج المعطاء، هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق على أرض وطنه، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خيرالجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.

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